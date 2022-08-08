На ЕКАДе водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 21-летний водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими. Авария произошла около полуночи 7 августа на ЕКАДе.

- По предварительной информации водитель Renault Logan, двигаясь по автодороге ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону Челябинского тракта, не обеспечил постоянный контроль над транспортным средством, допустил наезд на столб с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Молодого человека доставили в больницу с тупой травмой живота и закрытой черепно - мозговой травмой. Женщина, которая ехала с ним, получила перелом правой руки. Также пострадала 16-летняя девочка - у нее медики диагностировали двухсторонний перелом нижней челюсти со смещением, укушенную рану языка и перелом коронки зуба.

Молодой человек, находившийся за рулем, никогда не получал прав. Кроме того, два года назад его уже ловили за рулем. Тогда он был привлечен к административной ответственности и оштрафован.