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Общество7 августа 2022 16:06

В Нижнем Тагиле змея укусила заводчанина

Пострадавший мужчина был госпитализирован
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Заводчанин встретился со змеей во время турслета профсоюзов

Заводчанин встретился со змеей во время турслета профсоюзов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудник «Уралвагонзавода» неожиданно стал жертвой змеи. Неприятная встреча произошла во время туристического слета профсоюзов в поселке Антоновский.

- Пострадавший был работником «Уралвагонзавода», но был в компании работников мебельного производства «Планта». Мы одноклассники и решили встретиться на этом слете, - рассказала TagilCity.ru очевидица инцидента.

Собеседница предполагает, что на заводчанина напала черная гадюка. Пострадавшему мужчине сотрудники скорой, которые работали на туристическом слете, оказали первую помощь. После этого сотрудника предприятия доставили в ближайший травмпункт.

В каком состоянии находится пострадавший мужчина – не уточняется. Кроме того, как уверяет очевидица, она не может связаться с заводчанином. Его телефон все еще недоступен.