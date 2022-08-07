В Екатеринбурге игроки хоккейного клуба «Автомобилист» встретились с болельщиками

Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист»

В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» провел встречу с болельщиками. Мероприятие состоялось в воскресенье, 7 августа в парке Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист».

Гости участвовали в развлекательной программе от хоккеистов. На территории парка посетители могли принять участие в интерактивах. Так, болельщикам предложили сыграть в настольный хоккей, сразиться в раундах видеоигры, прокатиться на автомобильном симуляторе. Кроме того, в рамках мероприятия была представлена новая игровая форма на сезон 2022-2023.

На саму встречу с игроками «Автомобилиста» пришло несколько тысяч екатеринбуржцев. Болельщики смогли увидеть игроков в полном составе, тренерский штаб, персонал, а также руководителей клуба. Они отвечали на вопросы жителей, а также исполняли общую кричалку.