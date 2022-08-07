В Екатеринбург и Свердловскую область придет жара

Начало недели обещает быть жарким и без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области и Екатеринбурге начало новой рабочей недели будет жарким. О погоде на предстоящие будни сообщает сайт Уралгидрометцентра. В понедельник, 8 августа в Екатеринбурге утром ожидается температура воздуха до +18 градусов. А днем, в городе будет по-настоящему жарко. Так, воздух прогреется от +29 до +31 градуса. Осадки могут быть, но незначительные.

В Свердловской области, 8 августа также будет отличная погода. Утром температура воздуха прогреется до + 18 градусов. Уже днем столбики термометра поднимутся до + 26, а также +31. В этот день будет безветренно, без дождей.

Во вторник, 9 августа в Екатеринбурге утром будет комфортная погода от +16 до +18 градусов. Уже днем наступит настоящая жара от + 29 до +31. При этом, осадков не будет. Впрочем, как и ветра. В Свердловской области, во вторник 9 августа днем потеплеет до +31 градуса. К тому же, до вторника, 9 августа в Свердловской области будет действовать предупреждение о смоге.