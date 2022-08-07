Екатеринбуржцев напугал самолет, от которого тянулся шлейф с дымом

Все судна целые Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 6 августа очевидцы заметили неподалеку от аэропорта Кольцово странный самолет. От него исходил темный дым. Об этом сообщает портал Е1.

По словам очевидцев, воздушное судно шло на посадку. В аэропорту Кольцово отметили, что никаких аварийных ситуаций с самолетом не происходило. Также сотрудники аэропорта подчеркнули, что воздушные судна, которые взлетали или шли на посадку были целыми.

Ранее, в июле самолет компании «Уральские авиалинии» экстренно сел на запасной аэродром в Домодедово. Тогда экипаж заподозрил, что птица попала в лобовое стекло воздушного судна. Пассажиров рейса пришлось отправить в пункт назначения на резервном самолете. Ранее, в июне вынужденную посадку сделал борт в Кольцово. Это произошло потому, что женщина, которая находилась в салоне начала рожать. Прибывшие на место медики увезли ее в больницу.