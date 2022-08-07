В Верхней Пышме жители дома устроили кинопоказ под открытым небом

Фото: социальная сеть «Вконтакте» сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»

В Верхней Пышме жители дома на улице Петрова, 35 устроили кинотеатр под открытым небом. Своей инициативой они поделились с подписчиками сообщества «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Собственники квартир объединились, чтобы установить во дворе экран. Зрители пришли во двор со своими стульями, теплыми пледами и вкусняшками.

В будущем, такие кинопоказы жители хотят сделать постоянными, пока на улице сохраняется хорошая погода. На открытый кинопоказ пришли как взрослые, так и дети. В социальных сетях пользователи уже подержали инициативу.

- Замечательная идея! Организатором огромное спасибо. Вы большие молодцы, - пишет в соцсетях Юлия. В Екатеринбурге этим летом заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом. На большом экране транслировали разные жанры телевизионных передач и нестареющие киноленты.