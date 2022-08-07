В Екатеринбурге иномарка столкнулась с мотоциклом

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге, вечером 7 августа произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста. Столкновение произошло около 17:00 на улице Мичурина. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД по Екатеринбургу. От удара мотоцикл вынесло и он едва не влетел под иномарку.

- По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Kia Rio двигался по улице Большакова со стороны Восточной. Однако, при повороте в сторону улицы Ткачей не уступил дорогу мотоциклисту, - сообщают в городском отделении ГИБДД.

В аварии пострадал мотоциклист. У 34-летнего мужчины перелом правого бедра. Медики, прибывшие на место происшествия, доставили пострадавшего в больницу № 36.

Напомним, в июле мотоциклист попал в смертельную аварию с автомобилем BMW. Мужчина возвращался домой с байкерского слета в Тюмени.