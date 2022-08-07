На Химмаше в пруду утонул молодой человек

Молодой человек жил в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, вечером 6 августа в Нижнеисетском пруду утонул молодой человек. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области и областной пресс-службе СУ СКР.

- По факту смерти молодого человека проверку проводит следственный отдел Чкаловского района. Опрашиваются свидетели произошедшего инцидента. Тело погибшего отправлено на экспертизу, - рассказали в пресс-службе областного СУ СКР.

К месту происшествия выезжали медики, но спасти утонувшего парня им не удалось. Кроме того, сотрудники полиции уже установили личность погибшего молодого человека. Ему было всего 23 года.

- Погибшим является местный житель, 1999 года рождения. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.