В Верхней Салде простились с убитой на Сортировке молодой мамой

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В Верхней Салде, 7 августа простились с 19-летней Светланой Гусевой. Молодую маму в квартире на Новой Сортировке, 4 августа убил муж Никита. Рядом с телом убитой Светы лежал пятимесячный сын. После произошедшего Никита покончил с собой.

Как рассказали близкие Светы Гусевой, ее тело было кремировано. Прощание с молодой мамой прошло в родном городе – Верхней Салде. Траурная церемония проходила с 13:00 до 13:30. На прощание с девушкой пришли близкие и друзья Светы.

Напомним, Светлана Гусева училась на втором курсе фармацевтического колледжа и воспитывала сына. Никита работал курьером.

Друзья запомнили Светлану доброй и отзывчивой девушкой. Она очень любила своего маленького сына.