На Урале полицейские задержали серийного угонщика

Автомобиль был на неохраняемой парковке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном полицейские поймали угонщика автомобиля, который вскрыл «ВАЗ-2106» и проник в салон. Владелец оставил машину на неохраняемой парковке и заметил следы взлома еще 4 августа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Автомобиль решили угнать молодые люди, которые были пьяными. Они увидели припаркованный авто «ВАЗ-2106» на стоянке и захотели покататься. У машины был открыт капот и дверь. Как владелец автомобиля рассказал полицейским, из салона пропали магнитола и три акустических динамика.

- Подозреваемые – двое местных жителей: 16-летний юноша, учащийся техникума, а также его 21-летний приятель. Ранее этого молодого человека неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за кражу, угон транспортного средства и грабёж, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские возбудили два уголовных дела. Одно из которых по статье 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Второе было по части 2 статьи 158 УК РФ «тайное хищение чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору».