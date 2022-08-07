В Екатеринбурге пройдет художественный пикник

Посетители пикника поделятся семейными рецептами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во дворе уральского филиала Государственного центра современного искусства пройдет пикник. Застолье «Завтрак на траве» пройдет, 7 августа в 12:00. Об этом сообщается в соцсетях ГЦСИ.

Ведущая пикника – уральская художница Людмила Калиниченко. Она давно исследует тему своей семьи, а также собирает книгу рецептов. Также она воссоздает архив о том, как передаются традиции рода.

В рамках мероприятия «Завтрак на траве» екатеринбуржцы также могут поделиться своими рецептами семейных блюд. На пикник можно принести свою еду, однако, это необязательно. Так как художница Людмила Калиниченко сама будет готовить угощение. Пикник завершится авторской экскурсией по выставке Людмилы Калиниченко, которая носит название «Ешь, пока естся, и пей, пока пьётся».

Цена билета на мероприятие - 150 рублей. Льготный вход на пикник будет стоить 100 рублей. Необходима предварительная регистрация.