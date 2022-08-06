В ДТП возле «Парк Хауса» пострадали три человека

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ДТП вечером, 6 августа, пострадали три человека. Авария произошла на перекрестке улиц Сулимова и Учителей возле «Парк Хауса».

- По предварительным данным водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу Opel Vectra, - рассказали «КП-Еатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На месте работают сотрудники экстренных служб. Водитель Opel Vectra и его 15-летний брат, сидевший рядом на переднем сидении, с травмами доставлены в больницу. Мужчина, находящийся за рулем Chevrolet Cruze от госпитализации отказался. С ним ехала жена. Ее с травмами увезли в больницу.