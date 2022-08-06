В Екатеринбурге побит рекорд по количеству осадков

Последний месяц лета будет теплым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошедший июль неожиданно стал самым сухим в Екатеринбурге за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

- Количество осадков составило 12 мм (13% месячной нормы), предыдущий рекорд 20,2 мм принадлежал июлям 1889 и 1989 годов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также она отметила, что наступивший август обещает быть теплым - согласно прогнозу Гидрометцентра России ожидается, что в последний месяц лета будет на один градус теплее нормы и в среднем за месяц температура воздуха составит от +13 до +16 градусов.

Согласно прогнозу, с 3 по 6 августа в Екатеринбурге в дневное время столбики термометров будут подниматься до +29, +31 градусов, ночью будет немного холоднее - +16,+18 градусов. Осадков не ожидается.