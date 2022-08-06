Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на 8 марта утром, 6 августа, произошло массовое ДТП с двумя пострадавшими, один из которых ребенок.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Pointer двигаясь по 8-е Марта со стороны Академика Шварца в направлении Титова, на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево на Водительский проезд допустил столкновение со встречно двигающейся Skoda Octavia, которую отбросило на Renault Sandero, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавший ребенок ехал на переднем сиденье Skoda Octavia без специального удерживающего устройства. Его доставили в больницу с различными травмами. Также пострадал 32-летний водитель Volkswagen Pointer. У него диагностировали перелом плеча.

По данным ГИБДД, водитель Volkswagen Pointer имеет стаж вождения девять лет.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга в очередной раз призывает водителей соблюдать правила перевозки детей в автомобиле.