В Сысерти создадут аналог Нобелевского фонда

Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

В Сысерти придумали создать аналог Нобелевского фонда. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Инициативу озвучили именно сейчас не просто так - сегодня, 6 августа Сысерть отмечает 290 лет со дня основания города.

- Пример самого известного в мире эндаумент-фонда - Нобелевский фонд, из которого каждый год получают деньги лучшие ученые мира. Благодаря грамотному управлению размер фонда за 100 лет вырос в два раза. К такому мы и будем стремиться, - написал глава региона.

Из этого фонда горожане будут получать деньги на новые проекты по развитию Сысерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области началось обустройство нового туристического маршрута «Сысертская сотня». Маркировка началась на участке от деревни Космакова до поселка Верхняя Сысерть. Опознавательные знаки нанесут на 22 километра маршрута, а общая протяженность тропы составит 100 километров.