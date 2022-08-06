Мужчина еле стоял на ногах, но это не помешало ему сесть за руль Фото: группа «ВКонтакте» Типичный Тагильчанин

Пьяный житель Нижнего Тагила шокировал прохожих, сев за руль, едва стоя на ногах. Перед этим он где-то попал в ДТП - перед его Lada Granta был сильно помят. Инцидент произошел 5 августа, около 19:00 на перекрестке Красноармейская и Черных.

- Далеко нетрезвый водитель куда-то влетел, попросил друзей отогнать машину на тросу и вновь сел на руль. Что было дальше - загадка, - рассказал очевидец группе «ВКонтакте» «Типичный Тагильчанин». - Хорошо отметили день рождения, так сказать. Просим ГИБДД обратить внимание на данный факт.

В ГИБДД уже отреагировали на случившееся. Там рассказали, что после того, как им поступила информация о пьяном водителе, на место выехали сотрудники ГИБДД, но автомобиль не обнаружили.

- Были обследованы все близлежащие улицы и дворы, но автомобиль найден не был, - сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Также там отметили, что мужчина не является владельцем автомобиля - он зарегистрирован на 48-летнюю женщину. Сейчас инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора лет.