Силовики нагрянули с проверкой в бары Екатеринбурга

Полицейские проверили и предпринимателей, развернувших торговлю на улицах города Фото: УМВД по Екатеринбургу

Силовики и общественники вечером, 5 августа, нагрянули с проверкой в бары Кировского района Екатеринбурга. Особое внимание уделили одному из известных баров города на Ленина, 49. Грубых нарушений в этот раз выявлено не было.

- Особое внимание было уделено охране общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений, а также пресечению нарушений, связанных с несанкционированной торговлей на городской набережной, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Рейд провели и на таких центральных улицах города, как Горького, Пушкина, Толмачева, Малышева, Тургенева и других. Также патрулировали полицейские площадь имени Кирова, сквер имени Попова и Вознесенскую площадь. Здесь силовики вычисляли пьяных, нарушителей миграционного законодательства и проверяли, нет ли несовершеннолетних среди гуляющих.

По итогам рейда полицейскими составлено 17 административных протоколов по ст. 20.20 за потребление алкоголя в запрещенных местах, а также 13 - по ст. 20.1 КоАП за мелкое хулиганство. Еще шесть штрафов за различные нарушения получили горожане от сотрудников ГИБДД. Один автомобиль, припаркованный на площади Кирова, привлек особое внимание полицейских - его эвакуировали на штрафстоянку.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Проверили и предпринимателей, развернувших торговлю на улицах города. Те, у кого не было разрешений, по требованию полицейских прекратили работу и свернули торговые точки.

В полиции отмечают, что продолжат проводить подобные профилактические мероприятия не только в центре, но и в других районах Екатеринбурга.