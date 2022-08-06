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Общество6 августа 2022 10:00

В Екатеринбурге завершили поиски 13-летней девочки

Ее нашли по ориентировкам полиции и передали родителям
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Противоправных действий в отношении девочки совершено не было

Противоправных действий в отношении девочки совершено не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Вторчермете накануне утром, 5 августа пропала 13-летняя школьница. Ее поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры. Вечером девочка нашлась.

- Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Как уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД, несовершеннолетняя была найдена по ориентировкам полиции и передана законным представителям. Противоправных действий в отношении нее не совершено.

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 38-летнюю Ольгу Анатольевну Барашову. Последний раз женщина выходила на связь с близкими 18 июля. С тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.