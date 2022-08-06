В Екатеринбурге шесть трамваев и автобус № 46 на два дня изменили маршруты

Шесть трамваев временно изменили маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге шесть трамваев и автобус № 46 на два дня - 6 и 7 августа изменили маршруты. Изменения в схему движения внесли из-за ремонта путей на перекрестке Ленина с Сакко и Ванцетти и на улице Татищева. Об этом предупредили в администрации города. Публикуем измененные схемы движения.

Автобус № 46 поедет через остановки Антона Валека, Вайнера, проспект Ленина, после чего вернется к обычному маршруту (по направлению к остановке Маршала Жукова). В обратную сторону он будет останавливаться на остановках Метро площадь 1905 года, Площадь 1905 года, Антона Валека, после чего также вернется к привычному маршруту (по направлению к остановке Академика Парина).

Трамваи поедут по следующей схеме: