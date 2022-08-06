В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, убежавшего из ломбарда в цепочке за 70 тысяч

В краже подозревают 30-летнего ранее судимого мужчину Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле разыскивают 30-летнего мужчину, убежавшего из ломбарда в цепочке за 70 тысяч. Дерзкое ограбление произошло еще 12 марта. Грабитель попал на запись камеры видеонаблюдения.

Около 13:30 он зашел в ломбард на проспекте Ленина и стал примерять понравившуюся ему золотую цепочку. На кадрах видно, что он долго разглядывал себя в зеркало, делая вид, что собирается купить украшение, а затем, когда продавец отвлеклась, выбегает на улицу.

- По подозрению в совершении данного преступления разыскивается Стуков Денис Витальевич, 16.04.1992 года рождения, зарегистрированный в Нижнем Тагиле по улице Алтайская, 64, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Грабителем оказался ранее уже судимый за кражу житель Дзержинского района. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, несмотря на то, что он был в медицинской маске благодаря камерам видеонаблюдения. На жителя Нижнего Тагила завели уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В полиции просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемом мужчине или его местонахождении, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435) 97-64-02, или в группу розыска по телефону 8(3435) 97-64-78.