В селе под Алапаевском ищут пропавшего мужчину с тростью

Фото: поисковой отряд "Прорыв"
В селе Арамашево под Алапаевском ищут пропавшего Савинова Вадима Вениаминовича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 64-летнего мужчины ничего неизвестно с 1 августа.
В день пропажи он был одет в черную куртку и черные брюки. С собой у пропавшего была трость.
Особые приметы:
Рост: 160 сантиметров
Телосложение: худощавое
Цвет волос: светло-русый
Цвет глаз: голубой
Розыском пропавшего занимается МО МВД России "Алапаевский" Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8(343) 4634225 или инфоргу поиска Надежде (Нафаня) 8-952-130-33-70.