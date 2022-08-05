В селе под Алапаевском ищут пропавшего мужчину с тростью

Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В селе Арамашево под Алапаевском ищут пропавшего Савинова Вадима Вениаминовича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 64-летнего мужчины ничего неизвестно с 1 августа.

В день пропажи он был одет в черную куртку и черные брюки. С собой у пропавшего была трость.

Особые приметы:

Рост: 160 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: светло-русый

Цвет глаз: голубой

Розыском пропавшего занимается МО МВД России "Алапаевский" Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8(343) 4634225 или инфоргу поиска Надежде (Нафаня) 8-952-130-33-70.