В Свердловской области будут судить лидера преступной банды и его сына

Свою деятельность банда прекратила 12 мая 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области перед судом предстанет лидер преступной банды Геннадий Виноградов и его сын Роман. По данным Следственного комитета РФ, они обвиняются в особо тяжких преступлениях.

С мая 1994 года по март 2021 подозреваемые и члены банды на территории Артемовского городского округа убили около трех человек, а также покушались на жизнь редактора газеты «Егоршинские вести» и других жителей. Помимо этого, они обвиняются в хранении оружия и уничтожении, краже чужого имущества.

- Свою деятельность банда прекратила 12 мая 2021 года в связи с задержанием ее лидера Виноградова и его сына по подозрению в совершении убийства Буксина А.В., - рассказали в Следственном комитете.

Дело преступной семьи рассмотрит суд, ознакомившись с доказательной базой следствия.