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Происшествия5 августа 2022 15:15

В Екатеринбурге мужчина зашел в магазин одежды и стал уголовником

Злоумышленник уже ранее был судим за кражу
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга поступило сообщение о том, что неизвестный украл в бутике на несколько тысяч рублей одежду. Об этом сообщили в УМВД города.

- Вскоре оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого, - рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу екатеринбуржец. На этот раз на него завели уголовное дело по этой же статье. В настоящий момент сотрудники полиции ведут поиск похищенного и имущества, а также проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным в Екатеринбурге.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который украл продукты из супермаркета. Уралец набрал продуктов на четыре тысячи рублей и скрылся.