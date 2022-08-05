В Екатеринбурге мужчина зашел в магазин одежды и стал уголовником

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга поступило сообщение о том, что неизвестный украл в бутике на несколько тысяч рублей одежду. Об этом сообщили в УМВД города.

- Вскоре оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого, - рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу екатеринбуржец. На этот раз на него завели уголовное дело по этой же статье. В настоящий момент сотрудники полиции ведут поиск похищенного и имущества, а также проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным в Екатеринбурге.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который украл продукты из супермаркета. Уралец набрал продуктов на четыре тысячи рублей и скрылся.