Бывший следователь рассказал, почему опечатали квартиру на Сортировке, где семьянин убил жену-студентку

После осмотра места преступления следователь СК опечатала квартиру. Фото: соцсети

Квартиру, в которой 23-летний Никита Гусев зарезал свою жену Светлану Коптеву, опечатал следователь СКР. Как оказалось, для этого могла быть веская причина.

- Это странное решение. Возможно, еще будут проводится следственные действия. Но также это могли сделать до приезда хозяев квартиры. Эту практику ввели для того, чтобы избежать мародерства. Были случаи, когда в квартире кого-то убивали. А потом ее разворовывали, - объяснил «КП-Екатеринбург» бывший следователь по особо важным делам СК Дмитрий Ушаков.

Вполне возможно, что Следственный комитет не будет возбуждать уголовное дело в связи со смертью Никиты. После убийства жены он покончил с собой.

- Сейчас такая практика, что не возбуждают. Просто выдают отказ с указанием произошедшего, - добавил Дмитрий Ушаков.

По словам матери Светланы, ее зять был по уши в долгах.

- Никаких комментариев я давать не буду. Ее убил муж. Убийца. Даже не смог понести ответственность за то, что сделал. Сдох как скот! – рассказала «КП-Екатеринбург» Елена Коптева.

Напомним, что трагедия произошла утром 4 августа в доме № 146 по улице Бебеля. У пары остался 5-месячный сын.