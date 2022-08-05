Куйвашев назвал стабильной экономическую ситуацию на Урале

Губернатор отметил, что уральские предприятия работают в штатном режиме
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Социально-экономическая ситуация в Свердловской области стабильная. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев на совещании с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.
- Если посмотреть за последние десять лет, наши предприятия практически удвоили объем отгруженных товаров собственного производства. По итогам минувшего года он превысил три триллиона рублей, - приводит его слова департамент информационной политики.
Губернатор отметил, что уральские предприятия работают в штатном режиме. Также, по его словам, их загрузка сохраняется в пределах нормы. По словам Куйвашева, за год в регионе почти в пять раз сократилось число безработных. Кроме того, в области растут зарплаты.
- Что касается непосредственно экономики, то мы реально оцениваем риски и вызовы, связанные с санкционными ограничениями, принимаем меры по их минимизации, - добавил губернатор.
Он подчеркнул, что регион старается обрести производственную и научно-технологическую самостоятельность.