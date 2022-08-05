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Общество5 августа 2022 12:08

На Урал привезли персики, зараженные сразу двумя вредителями

Фрукты прибыли из Казахстана
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Во фруктах специалисты нашли восточную плодожорку и западного цветочного (калифорнийского) трипса

Во фруктах специалисты нашли восточную плодожорку и западного цветочного (калифорнийского) трипса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловскую область привезли из Казахстана четыре тонны персиков, зараженных сразу двумя вредителями. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Ввоз почти четырех тонн персиков из Казахстана запрещен, - говорится в сообщении.

Во фруктах специалисты нашли восточную плодожорку и западного цветочного (калифорнийского) трипса при стандартной процедуре фитосанитарного досмотра на границе.

Ранее, 3 августа, на одну из баз Екатеринбурга привезли зараженные карантинным вредителем сливы из Казахстана. На плодах нашли карантинного вредителя - калифорнийскую щитовку. А до этого в столицу Урала прибыла партия из 20 тонн зараженных яблок. Фрукты поставили из Казахстана. На плодах нашли яблонную плодожорку.