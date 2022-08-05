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Общество5 августа 2022 11:49

В ГИБДД Екатеринбурга объяснили, куда исчез водитель заблокированной на стройке иномарки

Автомобиль оставили среди раскуроченной парковки
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Кроссовер остался на парковке

Кроссовер остался на парковке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали о ситуации с кроссовером, который припаркован у дома ЖК «Полесье» на улице Чкалова во время ремонта дороги.

Все автомобили владельцы убрали, а вот Nissan остался здесь. Эвакуировать его не стали, оставив на кусочке асфальта среди ям.

По словам представителя пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, ведомство не может забрать автомобиль, который ранее принадлежал жителю Челябинска. Мужчина продал автомобиль в Екатеринбурге.

- Кому продал - не говорит. Новый владелец не поставил машину на учет. Поэтому она не числится в базе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.