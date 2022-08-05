В ГИБДД Екатеринбурга объяснили, куда исчез водитель заблокированной на стройке иномарки

Кроссовер остался на парковке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали о ситуации с кроссовером, который припаркован у дома ЖК «Полесье» на улице Чкалова во время ремонта дороги.

Все автомобили владельцы убрали, а вот Nissan остался здесь. Эвакуировать его не стали, оставив на кусочке асфальта среди ям.

По словам представителя пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, ведомство не может забрать автомобиль, который ранее принадлежал жителю Челябинска. Мужчина продал автомобиль в Екатеринбурге.

- Кому продал - не говорит. Новый владелец не поставил машину на учет. Поэтому она не числится в базе, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.