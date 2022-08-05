Исторические артефакты, найденные у цирка Екатеринбурга, не повлияют на его реконструкцию

В Цирке отмечают, что «культурный слой» трогать рабочие не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне рабочие, занимающиеся реконструкцией цирка Екатеринбурга, сделали историческое открытие. Они нашли сокрытые в земле артефакты. Оказалось, что там есть целый культурный слой, относящийся к XVIII – началу XX веков, с которым историкам теперь предстоит работать.

- На проведение работ в самом здании культурный слой не повлияет, - прокомментировала директор цирка Тамара Бортникова. – Мы связались с генеральным подрядчиком. Они ответили, что готовы работать с историками – в момент раскопок экскаватором, за процессом могут следить археологи.

В Цирке отмечают, что «культурный слой» трогать рабочие не будут. На саму реконструкцию Цирка находка также повлиять не должна.

- Речь идет лишь об особом режиме использования этих территорий с учетом мероприятий по сохранению выявленного объекта, - прокомментировал заместитель директора Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. – Сейчас такой проект прорабатывается.