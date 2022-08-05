Дорожные рабочие рассказали, почему не стали убирать машину в Краснолесье для ремонта дороги

Автомобиль остался на небольшом островке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле новой многоэтажки в ЖК «Полесье» на улице Чкалова ремонтируют дорогу. Здесь почти нет машин – только один кроссовер, который одиноко стоит посреди раскопок.

Весной руководство ТСЖ предупредило водителей о том, что транспорт нужно убрать. Однако эту просьбу услышали не все. В конце июля водитель Hyundai с челябинскими номерами оставил своей транспорт и исчез.

Кроссовер не числится в базе ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительная бригада сняла асфальт вокруг иномарки, но саму машину оставила на прежнем месте. Автовладельца пытались найти, но безуспешно, поэтому Hyundai так и остался на парковке на островке асфальта среди ям.

Госавтоинспекция не может забрать автомобиль, так как новый владелец не поставил машину на учет, поэтому он не числится в базе.