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Общество5 августа 2022 11:25

Дорожные рабочие рассказали, почему не стали убирать машину в Краснолесье для ремонта дороги

Водителей о необходимости убрать личный автотранспорт с парковки предупреждали с весны, но послушались не все
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Автомобиль остался на небольшом островке

Автомобиль остался на небольшом островке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле новой многоэтажки в ЖК «Полесье» на улице Чкалова ремонтируют дорогу. Здесь почти нет машин – только один кроссовер, который одиноко стоит посреди раскопок.

Весной руководство ТСЖ предупредило водителей о том, что транспорт нужно убрать. Однако эту просьбу услышали не все. В конце июля водитель Hyundai с челябинскими номерами оставил своей транспорт и исчез.

Кроссовер не числится в базе ГИБДД

Кроссовер не числится в базе ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительная бригада сняла асфальт вокруг иномарки, но саму машину оставила на прежнем месте. Автовладельца пытались найти, но безуспешно, поэтому Hyundai так и остался на парковке на островке асфальта среди ям.

Госавтоинспекция не может забрать автомобиль, так как новый владелец не поставил машину на учет, поэтому он не числится в базе.