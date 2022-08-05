СКР начал проверку после смерти заслуженного учителя в больнице Нижнего Тагила

Женщина умерла 8 марта. Фото: предоставлено семьей Натальи Сергеевой

Следственный комитет Свердловской области начал проверку сообщения о неоказания своевременной медицинской помощи 73-летней Наталье Сергеевой из Верхней Туры, которая скончалась в больнице №1 Нижнего Тагила через несколько часов ожидания помощи от медиков. Об этом сообщают в пресс-службе СКР Свердловской области.

- Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу родственников умершей пенсионерки и медицинских работников, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых следствием СКР будет принято процессуальное решение, - рассказывают в региональном СКР.

Ранее «КП-Екатеринбург» подробно рассказывала, что Наталья Сергеева больше четверти века отработала учителем русского языка и литературы. В конце февраля у нее диагностировали коронавирус и назначили амбулаторное лечение. Фельдшер приносил ей таблетки на дом.

7 марта состояние женщины резко ухудшилось и в 10:30 бригада скорой помощи приняла решение о ее госпитализации в больницу Красноуральска. Здесь экспресс-тест показал отрицательный результат, но в больнице ей отказали в госпитализации, посчитав, что коронавирус у нее все-таки есть.

Пациентка несколько часов пролежала в коридоре, и только вечером ее привезли в Нижний Тагил, а в палату она попала около полуночи. Общее время ожидания составило 12 часов.

На следующий день женщина умерла.

В Минздраве Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что жалоба от дочери пенсионерки поступила в ведомство 2 августа этого года. Сейчас региональный Минздрав проводит проверку.

- На сегодняшний день установлено, что за время пребывания 7 марта в приемном покое пациентка находилась под наблюдением врачей. Ввиду наличия сопутствующих жалоб, пациентке был произведен осмотр терапевтом и хирургом, произведены все исследования, в том числе КТ, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

После этого женщину госпитализировали в отделение, где на следующий день ее состояние резко ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где она скончалась.

- По окончанию проверки вся информация будет доведена до заявителя, - рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.