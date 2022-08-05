Общественное движение ветеранов хочет запретить рэп и концерт «АК-47» в Ельцин Центре

Глава ветеранского движения назвал Витю из «АК-47» жалким и смешным. Фото: Ural Music Night

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов хочет запретить рэп в России и отменить концерт Вити из «АК-47», который должен пройти 10 сентября в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Об этом он рассказал NEWS.ru.

- Практически каждый их трек пропагандирует наркотики, алкоголь, курение, мелкие и крупные правонарушения, а ведь все это слушают в основном школьники до 16–17 лет, - заявил Резяпов.

Он отметил, что в треках «АК-47» много мата нецензурной лексики. Кроме того, главе движения не понравились упоминания различных заболеваний, в том числе ВИЧ. Резяпов заявил, что Витя позиционирует себя крутым, но выглядит жалко и смешно. Глава ветеранского движения считает, что треки «АК-47» могут вызвать только отвращение у «нормального человека».

- Порой достаточно иногда просто посмотреть на опыт какой-нибудь передовой страны, где еще помнят о культуре, и взять на вооружение их методы. Так, в Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, - заключил Резяпов.

Глава движения подчеркнул, что рэп – это культурный сорняк. Активист добавил, что уже обратился к генпрокурору России Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он потребовал отменить концерт «АК-47» в Екатеринбурге.