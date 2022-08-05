На Урале медики провели уникальную операцию и избавили от головной боли 71-летнюю пациентку

Врачи заполнили клеевым составом сосуд, питающий кровью гематому, и она рассосалась Фото: департамент информполитики

Хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 провели уникальную операцию. Они избавили от боли 71-летнюю пациентку, удалив гематому, давящую на головной мозг без нарушения целостности черепа.

- Проснулась свежая и здоровая. Как будто и не было ничего. Низкий поклон докторам за их золотые руки! - рассказала после операции пациентка.

В руки хирургов женщина попала после прохождении МРТ в Красноуфимской центральной районной больницы, врачам которой она пожаловалась на сильные головные боли. Оказалось, что их вызывало скопление крови между оболочками мозга, которое несло потенциальную опасность для жизни женщины.

- Нейрохирурги лечат таких пациентов путем дренирования гематомы через небольшое отверстие в черепе. Однако это не всегда помогает, - рассказала врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Камилла Мавлютова. - Недавно российские коллеги стали применять малоинвазивную методику - эмболизацию (закупорку) сосудов, снабжающих гематому кровью.

Операция длилась 2,5 часа. Врачи заполнили клеевым составом сосуд, питающий кровью гематому, и она рассосалась. Успешная операция, выполненная в стенах СОКБ №1, стала первым случаем применения данной методики не только в Свердловской области, но и в Уральском федеральном округе.