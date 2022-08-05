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Общество5 августа 2022 9:07

В Екатеринбурге на перекрестке Фурманова и Белинского изменили схему движения

Там появился новый дорожный знак
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Теперь водителям, едущим по средней полосе со стороны улицы Машинной, запрещено двигаться прямо

Теперь водителям, едущим по средней полосе со стороны улицы Машинной, запрещено двигаться прямо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Фурманова и Белинского изменили схему движения. Там появился новый дорожный знак, сообщает портал E1.RU.

Теперь водителям, едущим по средней полосе со стороны улицы Машинной, запрещено двигаться прямо. С этой полосы можно только поворачивать направо. Ехать прямо можно из левой полосы. В мэрии «КП-Екатеринбург» пообещали прокомментировать изменения позже.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге изменят схему движения из-за ремонта путей на улице Татищева и перекрестке Ленина-Сакко Ванцетти. По данным городской мэрии, 6 и 7 августа автобус № 46 будет ходить через метро «Площадь 1905 года», а затем уйдет на улицу Антона Валека в сторону остановки «Академика Парина». В обратном направлении транспорт будет ходить через Вайнера и проспект Ленина.