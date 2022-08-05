В Екатеринбурге на перекрестке Фурманова и Белинского изменили схему движения

Теперь водителям, едущим по средней полосе со стороны улицы Машинной, запрещено двигаться прямо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Фурманова и Белинского изменили схему движения. Там появился новый дорожный знак, сообщает портал E1.RU.

Теперь водителям, едущим по средней полосе со стороны улицы Машинной, запрещено двигаться прямо. С этой полосы можно только поворачивать направо. Ехать прямо можно из левой полосы. В мэрии «КП-Екатеринбург» пообещали прокомментировать изменения позже.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге изменят схему движения из-за ремонта путей на улице Татищева и перекрестке Ленина-Сакко Ванцетти. По данным городской мэрии, 6 и 7 августа автобус № 46 будет ходить через метро «Площадь 1905 года», а затем уйдет на улицу Антона Валека в сторону остановки «Академика Парина». В обратном направлении транспорт будет ходить через Вайнера и проспект Ленина.