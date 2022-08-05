В День железнодорожника малая магистраль в парке Маяковского в Екатеринбурге приглашает прокатиться на ручной дрезине

Поезд на Детской железной дороге. Фото из архива РЖД

7 августа одной из главных «фишек» праздника станет катание всех желающих на классической дрезине с ручным приводом. Необычный аттракцион будет работать с 13:00 до 15:00 на путях около здания Музея узкоколейных железных дорог (станция Центральная).

Каждый час, в соответствие с расписанием, в путешествие по летнему парку будет отправляться экскурсионный поезд (первый рейс в 11:00, последний – в 20:27). В 13:08 и 13:44 состоятся особые поездки, во время которых пассажиров будут развлекать популярные сказочные персонажи.

Здание ДЖД в парке Маяковского. Фото из архива РЖД

В здании вокзала станции Екатеринбург-Детский в 11:00 начнется мастер-класс по железнодорожному моделизму. С 14:00 до 16:00 всех желающих научат управлять движением поездов на специальном тренажере. Весь день на вокзале ДЖД будет работать тематическая фотозона, где можно сделать на память необычные снимки.

Станция "Центральная" ДЖД. Фото из архива РЖД

В Музее узкоколейных железных дорог можно посмотреть выставку-ретроспективу плакатов, посвященных Дню железнодорожника. А на открытой экспозиционной площадке музея – уникальные образцы узкоколейной техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны. Семь экспонатов имеют официальный статус памятников науки и техники РФ.

Свердловская детская железная дорога является популярным местом семейного отдыха жителей и гостей города. Ее протяженность – 3,1 км. Малая магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта. Регулярное движение поездов было открыто 9 июля 1960 года. С 2017 года (после проведенной реконструкции) малая магистраль работает круглый год.

Ручная дрезина. Фото из архива РЖД

Дрезина – самоходная транспортная машина, передвигающаяся по рельсам (изначально – за счет мускульной силы, позже – с помощью двигателя) и используемая для служебных поездок железнодорожников. Свое название это транспортное средство получило по имени немецкого изобретателя Карла Дреза.