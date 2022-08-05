В Свердловской области произошел резкий всплеск ДТП

Также на 15% увеличилось число пострадавших в авариях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за последние две недели число ДТП выросло на 15%. Также на 15% увеличилось число пострадавших в авариях. А количество ДТП с участием детей выросло на 44%, сообщает региональное УГИБДД.

- Только за последнюю неделю июля и первую неделю августа произошло 96 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек погибли, среди которых один ребенок, - говорится в сообщении.

Еще 120 человек, в том числе 23 несовершеннолетних, пострадали в этих авариях. Основными причинами аварий являются несоблюдение очередности проезда, превышение скорости, выезд на встречную полосу, неправильный выбор дистанции и нарушение ПДД пешеходами.

В ДТП с детьми, по данным Госавтоинспекции, родители часто не следят за досугом детей и не учат их правилам безопасности на дороге.

- В распоряжении несовершеннолетних находятся различные средства передвижения, начиная от самокатов и заканчивая мототранспортными средствами и даже автомобилями, - заявили в ГИБДД.