Главные торжества в День города развернутся в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга в День города 20 августа 2022 года пройдет несколько спортивных мероприятий – это чемпионаты по паркуру, воркауту и трикингу. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Рядом с входом на станцию метро «Площадь 1905 года» установят паркур-трассу высотой пять метров, которую стилизуют под сцену. Участники будут использовать профессиональное акробатическое оборудование. Здесь зрителям представят шоу-программу с участием 32 бойцов UFC.

В программе мероприятия указаны мастер-классы оп фрирану и паркуру от опытных спортсменов, принять участие в состязаниях смогут все желающие. Чемпионат дополнят шоу-программой Digital acrobatic parkour show от Bankai show.

Начнется мероприятие в 11 часов утра, а завершится в 22:30. Вход бесплатный.