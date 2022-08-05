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Происшествия5 августа 2022 8:24

На Урале действуют шесть лесных пожаров

Самый крупный горит в городском округе Пелым
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Огонь охватил 53,2 гектара уральских земель. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь охватил 53,2 гектара уральских земель. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области, по данным на 5 августа, действуют шесть природных пожаров. Огонь охватил 53,2 гектара, сообщает региональное ГУ МЧС.

- Один пожар в поселке Солнечном Березовского городского округа на площади девять гектаров, два пожара общей площадью 3,5 гектара действуют в поселке Рудном и поселке Калиновском, - говорится в сообщении.

Еще два природных пожара площадью 0,75 гектара зарегистрировали Сысертском городском округе в деревне Большое Седельниково и поселке Асбест. Все эти пожары локализованы и не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

Самое крупное возгорание действует в городском округе Пелым. Его площадь составляет 40 гектаров.