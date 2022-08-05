В Нижнем Тагиле временно запретят движение по воде

В Нижнем Тагиле пройдет водное шоу и фестиваль фейерверков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле временно запретят движение по пруду на любых видах частного водного транспорта малых размеров (в том числе на гидроциклах). Ограничение будет действовать во время празднования Дня города с 13 по 14 августа от улицы Челюскинцев до Нового моста на Луганском проспекте.

- Соответствующая локализация выбрана в целях недопущения столкновений при проведении водного шоу и фестиваля фейерверков, - пишет TagilCity.ru.

Напомним, Нижний Тагил в этом году отмечает 300-летие. День города в 2022 году будут отмечать три дня - 12, 13 и 14 августа. Здесь опубликована подробная программа празднования Дня города 2022 в Нижнем Тагиле.