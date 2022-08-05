За год число безработных в Свердловской области снизилось в пять раз

Евгений Куйвашев рассказал о состоянии экономики в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

За десять лет предприятия Екатеринбурга и Свердловской области в два раза увеличили объем отгруженных товаров собственного производства. Об этом 5 августа заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Общий объем отгруженных в 2021 году товаров собственного производства превысил сумму в три миллиарда рублей. В регионе, по словам Куйвашева, растет зарплата, количество безработных за год сократилось в пять раз.

Социально-экономическая ситуация в Свердловской области по состоянию на август 2022 года стабильна, предприятия региона работают в штатном режиме.

- Мы реально оцениваем риски и вызовы, связанные с санкционными ограничениями, принимаем меры по их минимизации. В первую очередь речь идет об обретении производственного и научно-технологического суверенитета, выстраивании новых кооперационных и логистических цепочек, - заявил губернатор Свердловской области.