На Ямале лесной пожар подобрался к поселку

Леса Ямала продолжают гореть в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале лесной пожар вплотную подобрался к жилому поселку Лонгьюгана Надымского района. Сюда оперативно выехали спасатели из Салехарда и Ноябрьска. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Сейчас с огнем ведут борьбу девять спасателей МЧС и две спецмашины из Надыма.

Сейчас на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют 11 природных пожаров, леса горят на площади более 200 гектаров. За сутки спасателям удалось ликвидировать четыре очага возгорания.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил обращения с открытым огнем в лесу и на приусадебном участке.