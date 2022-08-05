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Происшествия5 августа 2022 7:37

На Ямале лесной пожар подобрался к поселку

К месту ЧП направили спасателей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Леса Ямала продолжают гореть в августе

Леса Ямала продолжают гореть в августе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале лесной пожар вплотную подобрался к жилому поселку Лонгьюгана Надымского района. Сюда оперативно выехали спасатели из Салехарда и Ноябрьска. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Сейчас с огнем ведут борьбу девять спасателей МЧС и две спецмашины из Надыма.

Сейчас на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют 11 природных пожаров, леса горят на площади более 200 гектаров. За сутки спасателям удалось ликвидировать четыре очага возгорания.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил обращения с открытым огнем в лесу и на приусадебном участке.