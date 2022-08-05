Военные летчики из Екатеринбурга в День ВВС каждый год помогают Дому малютки

Фото: организатор акции

Военные летчики из Екатеринбурга в День ВВС, 12 августа, каждый год помогают Дому малютки в поселке Вьюхино. В этом году они закупили фигурки сказочных персонажей, которые установят на территории учреждения.

- В этом году мы закупили фигурки сказочных персонажей, будем делать тропинку. Персонажи из русских сказок. Мы еще их продолжаем дозакупать, так как деньги еще люди скидывают. Хочется, конечно, максимально больше, пока их штук 10, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из организаторов акции. - Конечно, размаха нет, так как организовываем своими силами.

В Дом малютки служившие в ВВС екатеринбуржцы поедут в третий раз. Обычно их собирается больше 10 человек. В прошлом году они обновили конструкции на территории учреждения - привели их в порядок и покрасили.