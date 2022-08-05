К дисциплинарный ответственности привлекли ветеринара цирка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском Цирке нашли нарушения в содержании тигров. Согласно правилам, они были обязаны установить в вольер к крупным кошачьим бревно для стачивания когтей и оборудовать возвышенность, однако этого не было сделано.

- Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проверила соблюдение законодательства о содержании и использовании животных в культурно–зрелищных целях в филиале ФКП «Российская государственная цирковая компания «Екатеринбургский государственный цирк», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге ветеринарный врач Екатеринбургского цирка привлечен к дисциплинарный ответственности - ему сделали замечание.

Кроме того, по постановлению прокурора филиал ФКП «Российская государственная цирковая компания «Екатеринбургский государственный цирк» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) в виде предупреждения.

После вмешательства прокуратуры в вольерах тигров установили все необходимое.