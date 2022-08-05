Парашютисты-десантники тушат природный пожар на Урале

Пожар действует в Пелымском городском округе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны тушат природный пожар, возникший из-за сухих гроз. Возгорание действует в Пелымском городском округе, сообщает департамент информационной политики региона.

- Тушить огонь приходится в сложных условиях, на труднодоступной для техники местности. С трех сторон очаг удалось локализовать, угрозы населенным пунктам нет, - говорится в сообщении.

5 августа на место пожара вертолет «МИ-8» доставит еще две группы парашютистов-десантников. По данным на вечер 4 августа, в Свердловской области было зарегистрировано три природных пожара. Два из них являются торфяными и действуют на территории Сысертского городского округа. Сейчас они локализованы.

Кроме того, специалисты продолжают тушить торфяной пожар в Березовском городском округе. Там борются с огнем больше 40 человек и 18 единиц техники. Тушение осложняется необходимостью подачи большого количества воды.