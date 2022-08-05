В Свердловской области спрос на ипотеку вырос почти на 80%

Падение спроса на ипотеку зависит от колебания процентной ставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в июне 2022 года спрос на ипотеку вырос почти на 80% в сравнении с маем. Уральцы оформили 2,3 тысячи жилищных кредитов в летний месяц. Об этом сообщает Центробанк.

- При этом в целом за полугодие отмечается снижение показателей ипотечного кредитования. За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловской области была оформлена почти 21 тысяча ипотечных жилищных кредитов на сумму 57,3 миллиарда рублей, - говорится в сообщении.

Показатель на 39% меньше по количеству и на 31% меньше по объему, чем за аналогичный период 2021 года. Центробанке объясняют, что падение спроса зависит от колебания процентной ставки. Рост этих показателей в марте и апреле привели к падению интереса у свердловчан к ипотеке на новостройки и жилье на вторичном рынке.

Однако в июне уже спрос на вторичном рынке начал восстанавливаться. Снижение ставки по льготной ипотеке до 7% с 21 июня сказалось на интересе к новостройкам.