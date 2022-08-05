Патрульные полицейские обнаружили тело пропавшей пенсионерки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле пропавшую 83-летнюю бабушку нашли мертвой. О ее местонахождении ничего не было известно с 11 июля. Поисками Анны Моториной занимались волонтеры поискового отряда «Скорпион» и сотрудники полиции. О пропаже бабушки им сообщили родственники.

- Сотрудники патрульно - постовой службы прочесывали лесной массив в районе садов на станции Анатольская, откуда ушла пожилая женщина, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское». - 26 июля патрульные полицейские обнаружили тело пропавшей пенсионерки в трех километрах от места исчезновения, видимых признаков насильственной смерти не было.

В следственном отделе СК по Пригородному району сообщили, что смерть женщины не носит криминальный характер.

В полиции напомнили, что пожилым людям не рекомендуется в одиночку отправляться в лес. Кроме того, с собой необходимо брать телефон с полной зарядкой, чтобы быть на связи.