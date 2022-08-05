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Общество5 августа 2022 2:44

Смог накрыл Свердловскую область на пять дней

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются до 9 августа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о неблагоприятных метеорологических условиях. Смог накрыл регион, как минимум до вечера, 9 августа.

- С 20 часов 4 августа до 20 часов 9 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщили в Уральском гидрометцентре. - Объявляются НМУ первой степени опасности.

Напомним, утром, 4 августа, жители Екатеринбурга пожаловались на смог. Запах гари почувствовали жители нескольких районов города. Горожане предположили, что дело в пожарах, однако в МЧС заявили, что действующих возгораний на территории Екатеринбурга, которые могли бы послужить причиной образования смога, нет.