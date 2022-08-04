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Происшествия4 августа 2022 19:52

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину с партией мефедрона

Злоумышленник был уже ранее судим
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Задержанный уже был ранее судим.

Задержанный уже был ранее судим.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Патрульные Екатеринбурга дежурили ночью и увидели на улице Сибирский тракт мужчину, который при виде их начал нервничать. Как сообщает УМВД города, екатеринбуржца осмотрели и нашли у него сверток с неизвестным веществом.

- Впоследствии эксперты-криминалисты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - метилэфедрон. Вес изъятого составил 0,66 грамма, - рассказали в полиции.

Задержанный уже был ранее судим, в отделе он пояснил, что купил наркотики для себя. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге полиция во время патрулирования возле дома 27 на улице Водонасосная заметила женщину, которая при виде сотрудников начала нервничать.