Площадь ОЭЗ «Титановая долина» расширят за счет площадок в Алапаевске и Сысерти

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым было принято решения расширить ОЭЗ «Титановая долина» за счет новых площадок в Алапаевске и Сысертском городском округе. Об этом сообщил Департамент информационной политики Свердловской области.

- Являясь лидером по объёмам производства продукции в России, регион насыщает внутренний рынок. Помогает укреплять технологическую независимость страны – область входит в топ-5 лучших по числу патентов и производственных технологий, - сказал Максим Решетников.

Расширение позволит создать 3500 новых рабочих мест.

Напомним, что на встрече участники также обсудили помощь предпринимателям и превращение Свердловской области в крупный транзитный хаб — «сухой порт».