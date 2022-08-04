В Екатеринбурге 20-летний парень пырнул ножом своего знакомого

Молодой человек уже был ранее судим.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В больницу Екатеринбурга доставили мужчину с раной живота. Как сообщает УМВД города, экспертиза установила, что травма носит криминальный характер. На поиски злоумышленника оперативно отправились сотрудники полиции.
- В короткие сроки установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался ранее судимый за мошенничество 20-летний житель Екатеринбурга, - рассказали в УМВД.
Задержанный пояснил, что у него с его знакомым завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, где парень и пырнул мужчину ножом в живот.
Молодой человек уже был ранее судим за мошенничество, на этот раз на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит 10 лет колонии.