В Екатеринбурге 20-летний парень пырнул ножом своего знакомого

Молодой человек уже был ранее судим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу Екатеринбурга доставили мужчину с раной живота. Как сообщает УМВД города, экспертиза установила, что травма носит криминальный характер. На поиски злоумышленника оперативно отправились сотрудники полиции.

- В короткие сроки установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался ранее судимый за мошенничество 20-летний житель Екатеринбурга, - рассказали в УМВД.

Задержанный пояснил, что у него с его знакомым завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку, где парень и пырнул мужчину ножом в живот.

Молодой человек уже был ранее судим за мошенничество, на этот раз на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит 10 лет колонии.