В Свердловской области волонтеры поискового отряда достали из болота замерзшую бабушку

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Волонтерам поискового отряда «Скорпион» ночью поступило сообщение о пропавшей бабушке, которая ушла днем в лес и исчезла. Через полчаса специалисты уже были на месте с необходимым оборудованием.

- Опираясь на данные о точке входа, участники отряда прошли лес, проработали зону вдоль железнодорожных путей, а затем двинулись в сторону болотистой местности. Предполагали, что мала вероятность, что пропавшая бабушка находиться там, - рассказали волонтеры.

Но именно возле болота в шесть утра послышали стоны бедной старушки. Группа отряда осмотрела местность и увидела женщину, увядшую в топи. Ночью температура воздуха опустилась низко, поэтому свердловчанка сильно замерзла.

- Позже удалось узнать, что бабушка всю ночь слышала, как ребята звали ее, сигналили – но не могла найти в себе сил, чтобы громко откликнуться, - сообщили специалисты.

Пенсионерка сейчас находится в безопасности.